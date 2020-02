Opnieuw tegenslag voor Tony Gallopin: Fransman breekt handwortelbeentje vrijdag 7 februari 2020 om 08:16

Slechts nieuws voor Tony Gallopin: de Fransman heeft in de Ronde van Valencia een handwortelbeentje gebroken. De renner van AG2R La Mondiale kwam samen met zijn ploeggenoot Oliver Naesen ten val tijdens de tweede etappe naar Cullera. De Belgische klassiekerspecialist heeft echter geen breuken opgelopen.

Naesen vertelde vlak na de finish van de tweede etappe al wat er precies gebeurde onderweg naar Cullera. “Het stuur van een renner van Kometa-Xstra brak af, waardoor hij plots naar de andere kant van de weg slingerde. Mijn ploegmaat Tony Gallopin en ik konden hem niet meer ontwijken en ik kreeg de fiets tegen mijn bekken.”

Naesen liet voor de zekerheid enkele foto’s nemen van zijn bekken, maar de klassiekerrenner kan opgelucht ademhalen nu blijkt dat hij geen breuken heeft opgelopen. Zijn ploegmaat Gallopin is minder gelukkig: de 31-jarige allrounder heeft namelijk een botje in zijn linkerhand gebroken en moet de Ronde van Valencia verlaten.

‘Neerwaartse spiraal’

Het is nog niet bekend wanneer Gallopin zijn rentree kan maken in het shirt van AG2R La Mondiale. De Fransman kende vorig jaar al een pechseizoen. Het begon allemaal met een zware valpartij in de Ronde van Catalonië, waardoor hij moest passen voor enkele voorjaarsklassiekers. In de Giro d’Italia moest hij dan weer opgeven met knieproblemen.

En tot overmaat van ramp moest hij ook de Tour de France vroegtijdig verlaten na een valpartij in de vierde etappe naar Nancy. “Het was een waardeloos seizoen, mijn slechtste als profrenner”, zo vertelde hij eerder aan Cyclingnews. “Ik crashte vroeger bijna nooit, maar ik val nu in vrijwel elke wedstrijd. Het werd een neerwaartse spiraal.”