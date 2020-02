Oliver Naesen na val in Valencia: “Voor de zekerheid foto’s laten nemen” donderdag 6 februari 2020 om 19:24

Tobias Foss was niet de enige renner die vandaag ten val kwam in de Ronde van Valencia. Oliver Naesen kwam eveneens in aanraking met het asfalt. “Ik laat voor de zekerheid toch foto’s nemen van mijn bekken. Het is waarschijnlijk niet erg, maar ik wil niet rondfietsen met een blessure”, zo citeert Het Nieuwsblad.

De renner van AG2R La Mondiale legt uit hoe de val heeft kunnen gebeuren. “Het stuur van een renner van Kometa-Xstra brak af, waardoor hij plots naar de andere kant van de weg slingerde. Mijn ploegmaat Tony Gallopin en ik konden hem niet meer ontwijken en ik kreeg de fiets tegen mijn bekken”, aldus Naesen.

“Het doet pijn en ik ga voor de zekerheid toch foto’s laten nemen. Ik wil niet met een blessure rondrijden.” Naesen wist de etappe overigens wel uit te rijden. De klassiekerspecialist kwam als 136e over de streep, op meer dan twaalf minuten van winnaar Tadej Pogačar.

Ook opvallend: met Mathias Larsen en Alejandro Ropero moesten twee renners van Kometa-Xstra de Ronde van Valencia verlaten.