Opnieuw onderzoek geopend naar dood Marco Pantani

Er is in Italië opnieuw een onderzoek geopend naar het overlijden van Marco Pantani op 14 februari 2004. De openbare aanklager van Rimini, waar Pantani het leven liet, is een dossier begonnen tegen een nog onbekend persoon. De moeder van Pantani heeft een bijdrage geleverd aan het onderzoek.

De Italiaanse krant Il Resto del Carlino laat weten dat de openbare aanklager afgelopen week lange tijd hebben gesproken met Tonina Pantani, de moeder van de oud-wielrenner die op 34-jarige leeftijd overleed. Zij heeft een document van 51 pagina’s aan de onderzoekers overhandigd en wordt bijgestaan door advocaten Fiorenzo en Alberto Alessi. De advocaten vinden het essentieel om onderzoek te doen naar de laatste 72 uur in het leven van Marco Pantani.

“Ik was, en blijf ervan overtuigd dat de hele waarheid over de dood van Marco nog niet naar buiten is gekomen”, vertelt Tonani Pantani aan de krant. “Over wat er in het hotel gebeurd is, in de uren en dagen voor zijn dood. Ik heb al veel strijd geleverd, maar heb mij in het verleden ook toevertrouwd aan advocaten die mij waarschijnlijk niet goed hebben geadviseerd. Ik hoop dat er een einde komt aan deze tragedie. We zijn niet uit op wraak. We willen de waarheid en gerechtigheid.”

Eerdere onderzoeken

Naar verluidt is het parket terughoudend, omdat het niet het eerste onderzoek is naar de dood van Il Pirata. Zo oordeelde in 2016 een onderzoeksrechter al dat Pantani niet vermoord was, maar dat hij om het leven is gekomen door een overdosis antidepressiva en cocaïne. “De theorie dat hij vermoord zou zijn, is louter gebaseerd op fantasie”, klonk het in het rapport.

Een jaar later, in 2017, verwierp het Italiaanse Hof van Cassatie een claim van de familie dat Pantani slachtoffer was geworden van een misdrijf.