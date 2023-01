Opnieuw geen Oude Kwaremont in Kuurne-Brussel-Kuurne: “Onze identiteit gevonden”

Kuurne-Kuurne-Brussel trekt ook dit jaar weer over de hellingen van het Pays des Collines in de Henegouwse Ardennen. “We hebben onze nieuwe identiteit gevonden. En dat is zonder de Oude Kwaremont, maar met de hellingen van het Pays des Collines”, legt parcoursbouwer en koersdirecteur Peter Debaveye uit in gesprek met Het Nieuwsblad.

De Oude Kwaremont is een echte klassieker onder de kasseihellingen in Vlaanderen, maar dat was voor de organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne vorig jaar juist reden om de heuvel niet meer in de route op te nemen. Omdat de Oude Kwaremont al zo vaak te zien is, koos KBK voor wat minder bekende beklimmingen in de Henegouwse Ardennen.

In de Henegouwse Ardennen werden, naast La Houppe, de nieuwkomers Hameau des Papins (1.200 m, gemiddeld 6,6%, maximumstijging van 16,2%), Le Bourliquet (1.300m, gem. 6,8%, max. 15,3%) en Mont Saint-Laurent (1.300m, gem. 7,8 % max. 17%) aangedaan. “Vorig jaar hebben we het parcours grondig herzien en ook koersveiliger gemaakt. We hebben daarmee een eigen gezicht. Wat goed is, verander je niet”, schetst Debaveye.

De 75ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne bevat dus opnieuw vier kasseistroken en dertien hellingen. De Tiegemberg is de eerste, de Kluisberg de laatste. Eenmaal de finish op de Brugsesteenweg gepasseerd, volgt er nog een lokale ronde van circa 12,6 kilometer door Kortrijk en Kuurne.

Deelnemende ploegen

Op EF Education-EasyPost na zijn straks alle WorldTeams present in Kuurne. Verder zijn ProTeams Human Powered Health, Q36.5, Bingoal WB, Uno-X, Israel-Premier Tech, Flanders-Baloise, Team Totalenergies en Lotto-Dstny van de partij. Vorig jaar ging de zege naar Fabio Jakobsen: de Nederlandse renner bleek in een sprint te snel voor Caleb Ewan en Hugo Hofstetter.