‘Opnieuw geen Giro voor Sonny Colbrelli, Italiaan richt zich op de Tour’

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport weet het zeker: Sonny Colbrelli zal in 2022 toch niet deelnemen aan de Giro d’Italia. De Europese kampioen droomde zelf wel van La Corsa Rosa, maar zijn werkgever Bahrain Victorious wil met Mikel Landa een gooi doen naar eindwinst.

De 31-jarige Colbrelli stond in 2016 voor het laatst aan de start van de Giro, maar wil graag een keer terugkeren naar zijn thuisronde. De Giro van 2022 stond al met potlood in zijn agenda. “Ik zou graag terugkeren naar de Giro d’Italia, ook al is dat een zware en moeilijke ronde. Ik heb de Giro sinds 2016 niet meer gereden, ik reed er nog nooit in een Bahrain-tenue en de eerste etappe is ideaal voor mij. Daar wordt de eerste roze trui uitgereikt.”

Ook Caruso richt zich in 2022 op de Tour

Bahrain Victorious heeft echter andere plannen met Colbrelli. De formatie uit het Midden-Oosten wil volgend jaar graag een gooi doen naar eindwinst in de Italiaanse ronde. Mikel Landa zal als absolute kopman worden uitgespeeld en dit heeft gevolgen voor Colbrelli. De winnaar van de jongste Parijs-Roubaix zal na een intensief voorjaar, net als de voorgaande seizoenen, toewerken naar de Tour de France.

Ook Damiano Caruso, afgelopen seizoen nog tweede in de Giro, zal in 2022 geen deel uitmaken van de Giroselectie. De ervaren Italiaanse klimmer zal zich ook toespitsen op de Ronde van Frankrijk. Ook Jack Haig en Matej Mohorič staan volgend jaar aan de start van de Tour.