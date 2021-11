Sonny Colbrelli verkozen tot beste Italiaanse renner van 2021

Sonny Colbrelli is dinsdag verkozen tot de beste Italiaanse wielrenner van 2021. De Italiaan wist afgelopen seizoen nationaal kampioen op de weg én Europees kampioen op de weg te worden. Hij sloot zijn seizoen af met een memorabele winst in Parijs-Roubaix.

De 31-jarige seizoensrevelatie sprak bij de uitreiking van de Giglio d’Oro, de Gouden Lelie, van “een onvergetelijk seizoen. Maar ik denk nu al aan de toekomst, al heb ik mijn programma voor 2022 nog niet definitief op papier staan”, laat hij weten aan La Gazzetta dello Sport.

“Ik denk dat Milaan-San Remo mijn eerste doel zal zijn”, aldus de sterke sprinter. “En daarna zou ik graag terugkeren naar de Giro d’Italia, ook al is dat een zware en moeilijke ronde. Ik heb de Giro sinds 2016 niet meer gereden, ik reed er nog nooit in een Bahrain-tenue en de eerste etappe is ideaal voor mij. Daar wordt de eerste roze trui uitgereikt. Ook zal ik mikken op de klassiekers en wil ik mijn Italiaanse en Europese titel graag verdedigen, net als mijn zege in Roubaix.”

Colbrelli is de 48ste winnaar van de Giglio d’Oro. Op de erelijst is hij de opvolger van Filippo Ganna. De twee jaar daarvoor ging de prijs naar Elia Viviani.