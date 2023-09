maandag 4 september 2023 om 15:36

Opnieuw een sprint uit het boekje: Van Aert piloteert Kooij naar nieuwe zege in Tour of Britain

Onklopbaar! Jumbo-Visma maakte ook in de tweede etappe van de Tour of Britain de dienst uit. Net als in de openingsrit wist Wout van Aert zijn ploeggenoot Olav Kooij naar de zege te piloteren, na een razendsnelle finale in Wrexham. Kooij versloeg zijn landgenoot Danny van Poppel, Van Aert kwam nog als derde over de streep.

Op de rustdag van de Vuelta a España was het aan de andere kant van de Noordzee wel gewoon koers. De Tour of Britain was vandaag toe aan de tweede etappe, met start en finish in Wrexham. In een voor wielerprofs korte etappe van slechts 109,9 kilometer reden de renners wel over geaccidenteerde wegen, al werden de écht lastige beklimmingen wel gemeden. Konden we ons opmaken voor een nieuwe massasprint? Of bleek dit toch een uitgelezen kans voor de puncheurs om iets te ondernemen?

Kopgroep van vier krijgt weinig ruimte

In deze zeer korte etappe kregen de vluchters maar weinig bewegingsvrijheid, maar toch slaagden vier renners erin om een aanval op poten te zetten. Jacob Scott (Bolton Equities Black Spoke), Callum Ormiston (Global 6 Cycling), Finn Crockett (Saint Piran) en Abram Stockman (TDT-Unibet Cycling Team) sloegen de handen ineen en wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van driekwart minuut. In het peloton was men echter uit op een sprint: de achtervolging werd ingezet door de mannen van Jumbo-Visma – in dienst van Olav Kooij en Wout van Aert.

Hierdoor bleef de voorsprong lange tijd schommelen rond de halve minuut, maar met nog goed twintig kilometer te gaan was het verschil te verwaarlozen. Stockman en Crockett spartelden nog even tegen, maar ook zij bleken een vogel voor de spreekwoordelijke kat. Nog voor het ingaan van de laatste tien kilometer was de hergroepering een feit, en konden we ons gaan opmaken voor een nieuwe massasprint.

Op naar de sprint

Jumbo-Visma maakte gisteren indruk met een majestueuze sprintvoorbereiding, maar bekeek het vandaag aanvankelijk wat meer vanop de tweede rij. INEOS Grenadiers liet zich dan wel weer zien op kop van het peloton, maar de Britse formatie werd met nog ruim twee kilometer te gaan overvleugeld door BORA-hansgrohe. De Duitse ploeg hoopte met Sam Bennett, zondag nog derde in de openingsrit, te scoren. En Jumbo-Visma? De Nederlandse equipe werd wat meer in het defensief gedrongen.

Het tempo lag onverminderd hoog en dit leidde tot een valpartij in de laatste kilometer, maar de belangrijkste sprinters wisten deze val te ontwijken. Heel even leken de mannen van Jumbo-Visma wat te ver te zitten, maar Edoardo Affini wist met een allerlaatste krachtsinspanning Van Aert en Kooij weer in een ideale positie te brengen. Van Aert begon zo in een uitstekende positie aan de laatste honderden meters, trok de sprint weer voorbeeldig aan voor ploeggenoot Kooij en die laatste rekende af met Danny van Poppel.

Van Aert kwam zelf nog als derde over de streep, voor Bennett en de Duitse sprinter Max Kanter. In het algemeen klassement gaat Kooij vanzelfsprekend nog altijd aan de leiding, gevolgd door Van Aert en Bennett. Morgen krijgt de jonge Nederlander een uitgelezen mogelijkheid om zijn derde opeenvolgende zege te boeken: de derde etappe naar Beverley is namelijk ook zo goed als vlak.