Opnieuw een knieoperatie voor Quintana? “De doktoren bekijken de situatie”

Nairo Quintana hoopt in 2022 weer met de beste renners te wedijveren bergop, maar door knieproblemen haalt de Colombiaan al een tijdje niet zijn gewenste niveau. Mogelijk wacht de renner van Arkéa-Samsic straks een nieuwe knieoperatie. “Ik weet nog niet of ik onder het mes moet. De doktoren bekijken mijn situatie”, laat Quintana weten aan de Colombiaanse radio.

Quintana werd in oktober 2020 geopereerd aan zijn linkerknie, aangezien hij na de coronabreak rondreed met hevige kniepijn. Een gevolg van een ongeluk tijdens de zomer in Colombia, toen hij op training werd aangereden door een auto. Na een maandenlange revalidatie maakte Quintana begin dit jaar zijn rentree in het peloton, maar wist in 2021 zelden zijn (oude) niveau te halen.

De Colombiaan deed het in sommige wedstrijden zeker niet onaardig, maar kwam toch niet in de buurt van de successen van weleer. Quintana hoopt in 2022 op een ommekeer. “Ik heb de afgelopen twee jaar veel problemen gekend. Er is natuurlijk de coronapandemie en ik kreeg last van blessures. Het was een atypisch seizoen. Ik kon me niet ideaal voorbereiden en wist zo nooit mijn topniveau te bereiken. Ik moest genoegen nemen met een gemiddeld niveau. Ik hoop dat het volgend seizoen allemaal wat beter zal verlopen.”

Combinatie Giro-Tour?

De inmiddels 31-jarige Quintana begint zijn seizoen straks op het eiland Mallorca, met enkele manches in de Challenge Mallorca. “In februari zal ik dan normaal gesproken aan de start staan van de Tour de la Provence, gevolgd door Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië. Mijn hoofddoel is de Tour de France, maar een Girodeelname is ook een mogelijkheid. Ik wil graag meedoen aan de Giro.” Arkeá-Samsic zal dan wel een wildcard moeten krijgen van organisator RCS Sport.