Opmerkelijke val Eduard Prades: zadel breekt af als hij juicht om tweede plaats

Eduard Prades zal aan de openingsetappe van de Tour of Hellas in Griekenland gemengde gevoelens overhouden. De Spanjaard van Caja Rural-Seguros RGA eindigde als tweede in de rit naar Chania, maar kwam ook op een heel opmerkelijke manier ten val. En dat levert bijzondere beelden op…

Prades dacht de heuvelachtige etappe naar Chania te winnen. De ervaren puncheur was namelijk de snelste van een klein groepje dat in de finale was weggereden. Al juichend kwam Prades over de finish, maar precies op dat moment brak zijn zadel af. Met twee handen in de lucht viel hij achterover op de grond. Gelukkig kon iedereen hem ontwijken, al moest Markus Hoelgaard van Trek-Segafredo wel even voet aan de grond zetten.

En dan moest Prades na zijn schuiver ook nog eens horen dat hij niet gewonnen had. Vroege vluchter Aaron Gate was namelijk zo’n twee minuten eerder al over de finish gekomen.

Prades: “Had het gevoel dat we voor de overwinning reden”

“Eerst dacht ik dat ik mijn overwinning aan Ilan (zijn onlangs geboren zoontje, red.) had opgedragen, maar dat kon toch niet”, reageert Prades na zijn juichmoment op Instagram. Wel heeft hij de complimenten over voor Gate. “Het laatste wat ik had gehoord, was dat het verschil op 20 kilometer van de finish twee minuten was. We hebben daarna snel geklommen en daarna smeet ik mezelf in de afdaling. Toen haalden we ook enkele vluchters in.”

Alles wees erop dat hij voor de zege reed, legt Prades uit. “Toen ik keek naar de tv-motoren, de volgwagens en de manier waarop onze groep koerste, had ik het gevoel dat we voor de overwinning aan het rijden waren. Ik dacht dat de kopgroep al was ingerekend, maar dat bleek ik verkeerd ingeschat te hebben”, vertelt hij. Toch kan hij er ook nog om lachen. “Ik heb tenminste een foto die ik heel graag wilde hebben voor mijn zoon.”

Think you're having a bad day? Think again. Eduard Prades thought he'd won stage one of the #TourOfHellas today, and had hit the floor before being told he was 2nd…🥲 pic.twitter.com/6nO2azTaEh — GCN Racing (@GcnRacing) April 27, 2022

Oggi, al #TourOfHellas, non tutti in gruppo avevano capito che davanti fosse rimasto ancora Gate (che vincerà la tappa), e il buon Edu Prades, che speriamo non si sia fatto nulla, esulta tagliando il traguardo per 2°… e cade pic.twitter.com/dBtAFFJzbD — Alvento – Italian Cycling Magazine (@alventomagazine) April 27, 2022