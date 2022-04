Aaron Gate wint openingsrit Tour of Hellas vanuit vroege vlucht

Aaron Gate is de eerste leider in de Tour of Hellas. De ervaren Nieuw-Zeelander van de Bolton Equities Black Spoke-ploeg zat in de vlucht van de dag en bleef als enige aanvaller uit de greep van het peloton. Hij had na 190 kilometer koers een voorsprong van bijna twee minuten.

De International Tour of Hellas verdween na 2012 van de kalender verdween, maar vandaag ging de hernieuwde vijfdaagse van start. Dat gebeurde op Kreta. Op dit eiland moest gelijk behoorlijk geklommen worden, al waren de hellingen nooit heel steil. Vanuit Heraiklon, de grootste stad op Kreta, werd gelijk de bergen ingetrokken. Eerst werd er geklommen richting Agia Varvara (7,6 km aan 3,9%), daarna naar Cretan Zeus Park (9,2 km aan 3,6%) en vervolgens tot Kouroutes (8,1 km aan 2,2%).

In de openingsfase reden vier renners weg: Nils Lau Nyborg Broge (BHS-PL Beton Bornholm), Andreas Miltiade (nationale selectie Cyprus), Aaron Gate en James Fouche (beiden Bolton Equities Black Spoke). Het kwartet reed op het geaccidenteerde terrein een voorsprong van ruim zes minuten bijeen.

Gate houdt knap stand

Op de laatste klim van de dag, een ongecategoriseerde klim van 7,3 kilometer aan ruim 5%, bleef Gate het langst over van de koplopers. Hij wist Broge als laatste medevluchter overboord te gooien en begon solo aan de laatste tien kilometer richting Chania, die voornamelijk in dalende lijn gingen.

Gate stond zijn voorsprong niet meer af en kwam met 1.46 minuut voorsprong over de finish. Eduard Prades (Caja Rural-Seguros RGA) sprintte naar de tweede plek, voor Filippo Baroncini (Trek-Segafredo). Zij waren de snelsten van een eerste achtervolgende groep die zich in de finale had losgereden. Daarin zaten ook de Belgen Gianni Marchand en Lennert Teugels van Tarteletto-Isorex.

Voor de 31-jarige Gate, die een verleden heeft als prof bij Aqua Blue Sport, is het zijn vierde profzege. Eerder won hij een rit in Belgrade Banjaluka, het Nieuw-Zeelands kampioenschap tijdrijden en het Oceanisch tijdritkampioenschap.