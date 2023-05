Opmerkelijke beelden: intense ruzie tussen Pinot en Cepeda op Crans Montana

Thibaut Pinot en Jefferson Alexander Cepeda maakten vrijdag continu ruzie tijdens rit dertien in de Giro d’Italia. Cepeda werkte in de vallei niet mee met zijn medevluchters en ook op de klim nam hij nooit de kop over. Pinot werd steeds bozer en op een gegeven moment ontaardde het zelfs in een stevige ruzie.

Pinot strandt op plaats twee na ruzie met Cepeda: “Ik wilde vooral dat hij niet won” Lees ook:

Na afloop van de etappe vertelde Pinot wat meer over de opmerkelijke situatie: “Ik vroeg hem gewoon om over te nemen. Ik begrijp niet hoe je op die manier kan verwachten dat je kan winnen. (…) “Ik wilde vooral niet dat Cepeda won, ik wilde liever dat Rubio zegevierde. Ik zou alles gegeven hebben Cepeda niet te laten wegrijden”, aldus een boze Pinot bij Eurosport.

🚴🇮🇹 | Pinot zegt dat er vandaag één ding zeker is: Cepeda mag niet winnen! 😡 📺 Koers kijk je via discovery+ pic.twitter.com/ypOkRHKoog — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 19, 2023