Opmerkelijk: Groupama-FDJ wisselt van hotel na gebroken Giro-nacht

De rustdag van de Giro d’Italia 2022 kon op geen beter moment komen voor Groupama-FDJ. De Franse equipe kwam na de zware bergrit naar Cogne en een lange verplaatsing aan in het hotel, maar daar bleek nogal het een en ander aan te mankeren. De renners deden allen geen oog dicht. Maandagochtend heeft de ploeg met organisator RCS naar een oplossing gezocht. En die werd gelukkig gevonden, vertelt Ramon Sinkeldam aan WielerFlits.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Bestel nu jouw exemplaar Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

“We hadden een klote nacht”, windt de 33-jarige Noord-Hollander er geen doekjes om. “Een abnormaal slecht hotel! Niemand van ons heeft geslapen, op alle slaapkamers was het 35 graden Celsius. Gelukkig hebben we dat al vaker meegemaakt, waardoor de ploeg er niet moeilijk over doet om alles op alles te zetten om iets anders te zoeken. Maandagmiddag zijn we met de rennersgroep verhuisd naar een ander hotel, met dank ook aan de Giro-organisatie RCS. Na de verplaatsing hebben we dan een middagdutje kunnen doen, mét airco. Uiteindelijk was het helemaal top, maar dat middagdutje was wel absoluut nodig.”

“Ik overdrijf niet: we hebben écht verschrikkelijk geslapen door de hitte. Iedereen”, gaat hij verder. “We hebben verschillende keren onder een koude douche gestaan, dat soort zaken. Dat is niet best voor je herstel, maar gelukkig hadden we een rustdag. Ik heb het ooit een keer eerder meegemaakt en de dag daarna ben ik uit koers geraakt. Dat was na de rit naar Rodez in de Tour de France van 2015, waar Greg Van Avermaet won. Ik reed toen heel de dag op kop, super heet die dag. We kwamen daarna in het hotel en ik was onervaren genoeg om prioriteit te geven aan een massage in een kamer van 35 graden; zweten als een otter.”

Sinkeldam werd de dag erna ziek en kon zijn koffer naar huis pakken. Toeval of niet, twee jaar later was er opnieuw aankomst in Rodez. Eén keer raden in welk hotel de toenmalig Team Sunweb-renner verbleef. “Ook destijds reed ik heel de dag op kop, voor Michael Matthews. Die won ook die dag, opnieuw in de hitte. Maar nu wisten we van dat hotel, waardoor we zelf matrassen mee hadden, een mobiele airco en onze eigen chef: volgende dag helemaal hersteld, top. Het is in een grote ronde zó belangrijk dat je goed recupereert. Maar goed, gelukkig hebben we gisterenmiddag nog een beetje slaap kunnen inhalen.”