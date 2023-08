donderdag 24 augustus 2023 om 12:58

Opluchting bij Thibaut Pinot: geen breuken geconstateerd na val

Groupama-FDJ heeft goed nieuws: Thibaut Pinot heeft geen breuken overgehouden aan zijn valpartij in de tweede etappe van de Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine. De Franse klimmer kende wel een afscheid in mineur voor eigen volk.

Pinot wilde in de Tour Poitou-Charentes, een vierdaagse rittenkoers, nog één keer genieten van het rijden voor eigen publiek. In de tweede etappe naar Bressuire ging het echter mis voor de klimmer. Pinot kwam onderweg ten val en gaf er zelfs de brui aan.

Groupama-FDJ heeft inmiddels laten weten dat de 33-jarige klimmer geen breuken of andere ernstige blessures heeft overgehouden aan zijn val, maar ‘slechts’ wat huid heeft verloren. Pinot lijkt zich met andere woorden geen zorgen te hoeven maken over zijn verdere afscheidstournee. “Het gaat goed met hem, al zullen we de evolutie van zijn blessures de komende dagen in de gaten houden”, laat de ploeg weten via social media.

De Fransman, die dit jaar nog vijfde werd én het bergklassement won in de Giro d’Italia, zal normaal gesproken zijn carrière beëindigen na de Ronde van Lombardije, de klassieker die hij in 2018 op een glansrijke manier wist te winnen.