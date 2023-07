Opluchting bij Demi Vollering na machtsgreep: “Ergens in je lichaam zit wel stress”

Demi Vollering was zaterdag heer en meester in de koninginnenrit van de Tour de France Femmes. Ze pakte de etappezege en het geel. Een grote opluchting, zo bleek na afloop. “Ik zeg wel dat ik niet zoveel stress voel, maar ergens in je lichaam zit die stress er natuurlijk wel”, zei ze tegen de NOS.

“Je moet het eerst nog maar eens waarmaken”, aldus Vollering. “Het is altijd spannend, je bent altijd bang dat je ergens stilvalt op zo’n lange klim. Gelukkig deed ik dat vandaag niet. Ik had een hoop vrienden en familie langs de kant staan, ik zag hen onderweg. Dat gaf me wat afleiding. Het was heel fijn, want ze gaven me alle krachten vandaag.’

Afdaling Aspin

In de afdaling van de Col d’Aspin was er een opvallend moment. Vollering reed voorop met Annemiek van Vleuten en Katarzyna Niewiadoma, maar de twee Nederlandse rensters lieten de Poolse rijden. Ze keken enkel naar elkaar. Wat gebeurde daar? “Van Vleuten liet in de afdaling een gat vallen naar Niewiadoma, dus ik zei tegen haar: het is niet aan mij om het gat dicht te rijden. Ik had de gele trui (Lotte Kopecky, red.) achter me en Marlen (Reusser, red.) zat daar ook nog. Dan kan ik beter op hen wachten.”

“Ze zei dat we samen moesten rijden. Ik wilde wel een paar beurtjes doen, maar ik ga niet vol gas. Ik wacht op mijn ploeggenoten. Het was lekker dat die terugkwamen, want daardoor kon ik het spelletje op de Tourmalet perfect spelen.”

Lees ook: Tour Femmes 2023: Surplace in de afdaling! Vollering en Van Vleuten kijken enkel naar elkaar

Wachten

Vollering wachtte tot de laatste kilometers van de Tourmalet om het verschil te maken. “Mijn ploeg vertelde me vanochtend om rustig te blijven en vertrouwen te hebben dat ik het wel zelf zou kunnen. Ik wilde het liefst vroeg gaan op de Tourmalet, maar ze zeiden: wacht nou, wacht nou. Dat Lotte (Kopecky, red.) er ook nog bij zat, gaf me heel veel vertrouwen. Dat was heel prettig.”

“Ik voelde op de Col d’Aspin, toen Annemiek aanging, al dat ik vandaag goed was. Maar het was nog heel lang klimmen en je weet nooit of je opeens leeg raakt. Ik richtte me dus heel goed op het eten en drinken, zodat ik goed gevuld bleef. Je hebt heel snel een hongerklop op die lange klimmen.”

Tijdrit

Vollering heeft in het algemeen klassement een voorsprong van één minuut en 50 seconden op Niewiadoma, haar naaste belaagster. Van Vleuten staat al op twee minuten en 28 tellen. Is dat verschil genoeg? “Ik hoop het. Ik hoop dat ik nog een beetje benen heb voor morgen, voor de tijdrit. Maar daar heb ik de laatste tijd best wel veel in geïnvesteerd. Dus daar heb ik ook wel vertrouwen in.”

Lees ook: Tour Femmes 2023: Vollering kraakt Van Vleuten en slaat dubbelslag in koninginnenrit