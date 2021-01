Opleidingsteam Israel Cycling Academy wordt beloftenploeg

Israel Cycling Academy, de opleidingsploeg van WorldTour-formatie Israel Start-Up Nation, zal in 2021 niet meer uitkomen als Continental-team. De formatie kiest uit ‘strategische overwegingen’ voor een status als U23-ploeg.

“We gaan dus verder als U23-formatie, waardoor het ook mogelijk is om met sterke selecties aan de start te staan van wedstrijden als Luik-Bastenaken-Luik voor beloften en de Giro d’Italia U23”, zo laat oud-prof Zakkari Dempster, die medeverantwoordelijk is voor de sportieve prestaties van de ploeg, weten in een persbericht.

“Dit zijn enorm belangrijke wedstijden voor jonge renners. Het is van levensbelang om in dit soort koersen resultaten te boeken, als we tenminste eigen renners willen opleiden voor de WorldTour-formatie.” Israel Cycling Academy begint met veertien renners aan het nieuwe seizoen.

De selectie bestaat uit acht Israëliërs, twee Canadezen, één Brit, twee coureurs uit Australië en de Tsjech Jakub Boucek. De 20-jarige sprinter Taj Jones begint het seizoen als renner van de opleidingsformatie, maar zal in de zomer van 2021 promoveren naar de hoofdmacht.

Selectie Israel Cycling Academy voor 2021

Sanad Abu-fares

Yuval Ben Moshe

Jakub Boucek

Edo Goldstein

Lahav Davidzon

Mason Hollyman

Taj Jones

Omer Lahav

Alastair McKellar

Kogut Odet

Riley Pickrell

Robin Plamondon

Yuval Tsahor

Rotem Tene