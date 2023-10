donderdag 12 oktober 2023 om 13:42

Opleidingsploeg Intermarché-Circus-Wanty bevestigt komst van Huub Artz

Circus-ReUz-Technord, de continentale opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty, heeft met Huub Artz en de Belg Zeno Moonen twee nieuwe versterkingen in huis gehaald. De 21-jarige Artz verlaat na drie seizoenen Metec-SOLARWATT. De één jaar jongere Moonen komt dan weer over van clubploeg Mini Discar Cycling Team.

Op deze site kon u eerder al lezen over de transfer van Huub Artz naar Circus-ReUz-Technord. Artz reed de voorbije drie seizoenen voor Metec-SOLARWATT, maar kiest nu voor een Belgisch avontuur. De Noord-Brabander heeft een sterk seizoen achter de rug, die hij bijna bekroonde met de eindzege in de U23 Road Series. In extremis verloor hij de leiderstrui echter aan Jasper Dejaegher.

In 2023 boekte Artz in de GP Color Code Bassenge zijn eerste zege als belofte. De Nederlander toonde verder zijn veelzijdigheid in andere wedstrijden op UCI-niveau. Zo werd hij elfde in de Arno Wallaard Memorial, zevende in de proloog van de Vredeskoers U23 en de Midden-Brabant Poort Omloop en vierde in zowel de openingstijdrit van Kreiz Breizh en de Memorial Jana Magiery in respectievelijk Frankrijk en Polen.

Daarnaast werd Artz vijfde op het NK tijdrijden voor beloften en was hij derde (achter Tijmen Graat en Archie Ryan van Jumbo-Visma Development) in de Eurode Omloop, Nederlands zwaarste nationale klassieker. Als klap op de vuurpijl werd hij tussen de profs ook nog eens vijfde in de BetCity Elfstedenrace, een koers die werd gewonnen door Jasper Philipsen.

In de voetsporen van Roel van Sintmaartensdijk

“Ik had meteen een goed gevoel toen Kévin Van Melsen en Aike Visbeek na verschillende contacten uiteindelijk met een mooi voorstel kwamen. Het was een kans die ik niet kon laten liggen. Ik krijg de mogelijkheid om te profiteren van de gecombineerde programma’s en begeleiding van het WorldTeam en Development Team, om met een sportdiëtist te werken of om op minutieuze wijze materiaal te testen en te kiezen”, is Artz maar wat blij met zijn transfer.

“Voor mij betekent dit een nieuwe stap in mijn carrière, waar ik ongetwijfeld snel de vruchten van zal plukken. Het team rekent op mij om met grote regelmaat resultaten in mijn eigen categorie in de wacht te slepen en verwacht daarnaast dat ik de jongere beloften op sleeptouw zal nemen. Het traject dat Roel van Sintmaartensdijk (die inmiddels een profcontract heeft getekend, red.) gevolgd heeft, is een bron van inspiratie.”

Zeno Moonen

Circus-ReUz-Technord heeft met Zeno Moonen, geen familie van, dus ook nog een tweede renner aangetrokken. De jonge renner wist zich dit jaar te onderscheiden in het Belgische nationale- en amateurcircuit, maar reed ook naar drie top 10-noteringen in de Flanders Tomorrow Tour, een gerenommeerde koers voor beloften.