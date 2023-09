Youri IJnsen • dinsdag 26 september 2023 om 07:34

Huub Artz probeert kans te pakken bij WorldTour-opleidingsploeg

Huub Artz vertrekt aan het einde van het seizoen bij Metec-Solarwatt. De 21-jarige Noord-Brabander is bezig aan een sterk seizoen die hij afgelopen weekend bijna bekroonde met de eindzege in de U23 Road Series. In extremis verloor hij de leiderstrui aan Jasper Dejaegher. Toch volgt de Nederlander de Belg volgend jaar op, weet WielerFlits.

Artz maakt volgend jaar namelijk deel uit van Circus-ReUz-Technord, de opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty. De Nederlander is laatstejaarsbelofte en probeert zo het voorbeeld te volgen van Roel van Sintmaartensdijk. Hij maakte vorig jaar de overstap van VolkerWessels naar de Belgische opleidingsploeg, maakte daar dit seizoen indruk en is de komende twee jaar prof bij het WorldTeam.

U23 Road Series

Artz hoopt met deze overstap hetzelfde te kunnen bewerkstelligen als de jongste Van Sintmaartensdijk-broertjes. De Metec-renner is een sterke allrounder met een goede tijdrit. Die kwaliteiten kwamen afgelopen seizoen tot uiting in met name de U23 Road Series, een serie nationale wedstrijden in België en Nederland.

Door Continental-formaties in Nederland werd die competitie, behoudens Metec-Solarwatt, niet serieus genomen. Artz stond door legio korte resultaten én de zege in de GP Color Code tot afgelopen weekend aan de leiding. Tijdens de finalewedstrijd GP de Honnelles werd een achterhoedegevecht beslist in het voordeel van Dejaegher, die met drie puntjes de stand gelijk trok. De Belg won echter een wedstrijd meer.

Veelzijdig

Toch toonde Artz zijn veelzijdigheid ook in andere wedstrijden op UCI-niveau. Zo werd hij elfde in de Arno Wallaard Memorial, zevende in de proloog van de Vredeskoers U23, eveneens zevende in de Midden-Brabant Poort Omloop en vierde in zowel de openingstijdrit van Kreize Breizh en de Memorial Jana Magiery in respectievelijk Frankrijk en Polen.

Daarnaast werd Artz vijfde op het NK tijdrijden voor beloften en was hij afgelopen weekend derde achter Tijmen Graat en Archie Ryan (Jumbo-Visma Development) in de Eurode Omloop, Nederlands zwaarste nationale klassieker.