Opleidingsploeg dsm-firmenich wint strijd om Johan Dorussen

Development Team dsm-firmenich heeft de slag om Johan Dorussen gewonnen. De clubrenner van Dutch Food Valley Cycling Team koerst vanaf 2024 voor de opleidingsploeg.

De 19-jarige Dorussen brak dit jaar door met goede resultaten in de Clubcompetitie en de U23 Road Series. Zo eindigde hij als tweede in de Zuiderzeeronde en won hij de Wielerdag Noorderveld. In het Internationale Beloftenweekend werd hij tweede in de tweede etappe. Begin deze maand schreef Dorussen de slotrit in de Oderrundfahrt op zijn naam.

De coureur staat in het beloftencircuit bekend om zijn snelle benen. Bijna alle wedstrijden waarin hij een goed resultaat behaalde, eindigden in een massasprint.

Het Development Team dsm-firmenich maakte de ontwikkeling van Dorussen van dichtbij mee in de U23 Road Series, waarin de continentale formatie samen met Dutch Food Valley Cycling Team een ploeg opstelt, en besloot de sprinter een contract aan te bieden. Daarmee troeft de opleidingsploeg onder meer Metec-Solarwatt af.

Eerder nam DSM-Firmenich ook al Frank van den Broek over van ABLOC CT.

