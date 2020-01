Opleidingsploeg Deceuninck-Quick-Step in grote onzekerheid Door Nico Dick & Youri IJnsen, dinsdag 28 januari 2020 om 11:53

Komt Team Monti er of niet? Dat is dé vraag bij de vijftien renners en staff van het nieuwe Italiaanse opleidingsteam van Deceuninck-Quick-Step. “Ik weet het ook niet”, vertelt Patrick Lefevere aan WielerFlits. “Maar dit is in elk geval een valse start. Ik neem sowieso geen risico’s meer en heb de leveringen van materiaal laten stopzetten.”

Vorige zomer maakte Patrick Lefevere al bekend dat hij met een nieuwe Italiaans continentale ploeg zou gaan samenwerken. Een opleidingsploeg , zoals hij voorheen Klein Constantia had. Team Monti werd opgestart en met jongens als Stefan Bissegger, Michele Gazzoli en Reuben Thompson werden een aantal talenten vastgelegd. Ook Stefano Museeuw, zoon van Johan, kreeg een plekje in de ploeg.

Lefevere zag de samenwerking als een win-winsituatie. “Het zou mij geen geld kosten”, vertelt hij ons. “Alleen maar voordelen, in ruil voor het gebruik van onze naam in hun logo en de uitrusting. Ik was enthousiast, want de structuur onder leiding van teammanager Roberto Magrini oogt stevig. Er is ook de link met het voormalige Liquigas.”

Maar de laatste dagen begint Team Monti-Deceunick-Quick-Step steeds meer op een spookploeg te lijken en bereikten ons geruchten dat het team niet voldoende financiële draagkracht zou hebben. Ook bij de renners heerst uiteraard grote onrust. “Ik weet het ook niet meer”, zegt Lefevere. “Maar sowieso mogen we spreken over een valse start. Ik heb in elk geval de leveringen van materiaal laten stopzetten.”

150.000 tot 200.000 euro kosten

Lefevere zorgt immers voor de bestellingen van het materiaal, hetzelfde als dat waar de profs van Deceuninck-Quick-Step mee rijden. “Van Specialized-fietsen tot kledij, brillen en helmen. Ik bestelde en zij betalen mij de facturen terug. Maar dat sleept ondertussen al een hele poos aan. In die mate dat ik bijvoorbeeld kledijleverancier Vermarc heb gevraagd om de leveringen stop te zetten. Ik heb momenteel al een 150.000 tot 200.000 euro kosten gemaakt. Ik zie het niet zitten om dat nog verder op te laten lopen.”

“Het komt wel in orde, proberen ze mij te overtuigen. Maar ik ben het vertrouwen verloren. Mocht ik een miljoen teveel in kassa hebben, zou ik misschien in de bres springen. Dat heb ik helaas niet. Dan ga ik maar verder zonder opleidingsteam, al besef ik dat dit een bijzonder jammere zaak zou zijn voor de renners. We zijn eind januari. Het wordt niet gemakkelijk voor die jongens om nog snel ergens onderdak te vinden.”