Opleidingsploeg Canyon-SRAM telt acht rensters na enorme interesse

De opleidingstak van vrouwenprofploeg Canyon-SRAM krijgt steeds meer vorm. Het continentale team bestaat uit acht vrouwen die uit vier verschillende werelddelen afkomstig zijn.

Nadat in de voorbije maand juli de lancering van de ploeg werd aangekondigd en de voorlopige plannen uit de doeken werden gedaan, ontving het team 239 aanmeldingen van rensters van 62 verschillende nationaliteiten. Uiteindelijk zijn acht rensters geselecteerd die deel gaan uitmaken van de selectie. Het is de bedoeling dat de ploeg gaat meedoen aan UCI-wedstrijden en diverse nationale koersen om te leren en te groeien. “We zijn erg enthousiast voor het komende seizoen”, aldus Ronny Lauke, ploegmanager van Canyon-SRAM.

Meervoudig Paraguayaans kampioene Agua Marina Espinola (25) moet voor de nodige ervaring zorgen bij Canyon-SRAM Generation. “Dit is een grote droom voor mij. Sinds ik met wielrennen ben begonnen, heb ik helaas ontdekt hoe moeilijk het is om uit minder bekende landen te komen en een plaats in het professionele wielrennen te vinden. Dat zo’n belangrijke ploeg als Canyon-SRAM in dit project gelooft en deze kans biedt, is geweldig en een teken dat dingen ten goede kunnen veranderen. Ik ben blij om deel uit te maken van die verandering en deze kans te krijgen.”

Verder bestaat de opleidingsformatie van Canyon-SRAM uit Fatima Deborah Conteh uit Sierra Leone, Rwandees nationaal wegkampioene van 2019 Valantine Nzayisenga, de Maleisische Siti Nur Alia Mansor, de Jamaicaanse Liori Sharpe, de Namibische Olivia Shililifa en tot slot de Duitse vrouwen Antonio Niedermeier, afgelopen seizoen nationaal kampioen tijdrijden bij de junioren, en Ricarda Bauernfeind. De opleidingstak wordt gesteund door dezelfde partners als het Women’s WorldTeam. Door de extra financiële inzet van Canyon en SRAM is de ploeg tot leven gekomen.

Canyon-SRAM wil met de opleidingsformatie jonge rensters klaarstomen voor de stap naar de Women’s WorldTour. Daarnaast blijft ook de Canyon-SRAM Zwift Academy bestaan.

We are so proud to announce our CANYON//SRAM Generation team! Agua Marina Espinola Salinas🇵🇾

Fatima Deborah Conteh🇸🇱

Valentine Nzayisenga🇷🇼

Siti Nur Alia Mansor🇲🇾

Antonia Niedermaier🇩🇪

Llori Sharpe🇯🇲

Ricarda Bauernfeind🇩🇪

Olivia Shililifa🇳🇦https://t.co/dwsleIzcKU#TakeTheLead pic.twitter.com/EVTTMxUWaD — CANYON//SRAM Racing & CANYON//SRAM Generation (@WMNcycling) January 21, 2022