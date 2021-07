Canyon-SRAM lanceert opleidingsploeg in 2022

Vrouwenploeg Canyon-SRAM begint volgend seizoen een opleidingsploeg naast het bestaande WorldTeam, waarvan onder meer Katarzyna Niewiadoma en Chloe Dygert deel van uitmaken. De nieuwe ploeg wordt ingeschreven als een continentaal team.

Via de opleidingsploeg worden rensters klaargestoomd voor de stap naar de Women’s WorldTour. Zij krijgen daarbij begeleide trainingen, individuele coaching, mentorschap, een gestructureerd wedstrijdprogramma en stagemogelijkheden bij het WorldTeam. Naast de fiets nemen de rensters deel aan het diversiteits- en inclusieprogramma van Canyon-SRAM en kunnen zij gebruikmaken van de structuur die is opgezet om topprestaties te ondersteunen. De focus ligt vooral op rensters uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

“Sinds het begin van Canyon-SRAM willen we kansen creëren voor vrouwen over de hele wereld om toe te treden tot de professionele vrouwenwielersport. We beseffen dat we meer moeten doen en daarom zijn we verheugd dat we het Canyon-SRAM Development Team kunnen presenteren. Met deze ploeg openen we deuren voor talenten uit landen die ondervertegenwoordigd zijn in het vrouwenpeloton. We zijn ervan overtuigd dat we zo de drempel naar onze sport kunnen verlagen”, aldus ploegmanager Ronny Lauke.

Canyon-SRAM streeft ernaar dat vanaf 2023 elk jaar een renster de stap zet van het Development Team naar het Women’s WorldTeam. Naast de opleidingsploeg blijft ook de Canyon-SRAM Zwift Academy bestaan. Verdere details over het nieuwe team worden binnenkort bekendgemaakt.