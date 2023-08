Opgeluchte Pidcock: “Ik dacht dat mijn wedstrijd elk moment voorbij kon zijn”

De olympische titel had hij al, maar de wereldtitel op de mountainbike had Tom Pidcock nog niet. Dat gat op zijn indrukwekkende palmares heeft de Brit nu ook gedicht: na een sterke opmars van achteruit wist de Brit in de zesde van acht rondes in Glentress Forest titelverdediger Nino Schurter te lossen, waarna hij naar de winst soleerde.

“Het is een grote opluchting”, aldus de kersverse wereldkampioen in het flashinterview. “Toen ik aanviel, kwam mijn achterderailleur los. Mijn ketting versprong steeds. Ik wist niet of ik moest stoppen of niet. Ik dacht dat mijn wedstrijd elk moment voorbij kon zijn. Ik kon niet voluit gaan, want ik wilde niet vol druk zetten. Dus het waren stressvolle laatste rondes.”

Pech bleef uit voor de Brit, en dus is het eind goed, al goed. Voor eigen volk mocht hij de regenboogtrui in ontvangst nemen, nadat hij in het begin van de koers vanwege zijn mindere startpositie in de achtervolging moest op zijn grootste rivalen. Pas in de derde ronde wist Pidcock vooraan aan te sluiten. “De eerste vijf ronden gingen heel hard, het was echt moeilijk om vooraan te komen. Sinds vorig jaar weet ik dat het niveau ligt op het WK veel hoger ligt dan tijdens wereldbekers…”