Opgeluchte Casper Pedersen: “Cosnefroy liet me afzien” zondag 11 oktober 2020 om 17:54

Casper Pedersen zette met de 124-jarige Parijs-Tours een prestigieuze wedstrijd achter zijn naam. De Deen van Team Sunweb was met Benoît Cosnefroy weggereden en klopte de Fransman in de eindsprint. “Dit is een erg belangrijk resultaat voor me, ik ben erg blij.”

“Ik droomde er al van om hier een goed resultaat te behalen, want ik voelde dat ik in goede vorm uit de Tour de France was gekomen. Dus ik was erg gemotiveerd om iets uit mijn goede vorm te halen”, zei Pedersen nadat hij de overwinning had binnengesleept. “We hadden ook Søren Kragh Andersen (de kopman van de ploeg, red.) hier dus we moesten er wel staan in de finale met de ploeg. Ook daardoor was ik gemotiveerd om er te zijn in de finale. Ik raakte weg en kon winnen.”

Kragh Andersen was twee jaar geleden zelf al eens de beste in Parijs-Tours en wist zijn ploeg dus voor te bereiden op wat zou komen. “Hij zei dat het een koers is waar de aanvallen in de vroege finale vaak erg ver kunnen geraken. We wisten dat als een sterke groep daar zou gaan, die erg gevaarlijk kon zijn. Het was Romain Bardet die de koers opende. Ik volgde hem om die groep te coveren en we raakten weg. Søren kwam ten val vlak voor die aanval en viel daardoor weg.”

Pokeren

Uiteindelijk ging Pedersen met Cosnefroy sprinten om de overwinning. “Ik heb al een paar keer eerder tegen hem gesprint bij de beloften en ik weet dat hij normaal meer van de heuvels houdt dan ik, terwijl ik weer meer van het vlakke hou. Normaal heb ik vertrouwen in de sprint, maar ik had toch wel wat angst toen we versnelden op een van de beklimmingen. Ik pokerde wat door hem aan te kijken alsof ik niet afzag. Maar hij liet me ècht wel afzien op de beklimmingen.”