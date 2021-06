Opgaves Oliveira, Groves en Venturini in Critérium du Dauphiné

Het Critérium du Dauphiné moet morgen verder zonder Ivo Oliveira, Kaden Groves en Clément Venturini. Deze renners waren vandaag, in de vijfde etappe naar Saint-Vallier, betrokken bij een valpartij op goed twintig kilometer van de finish.

Oliveira, Groves en Venturini kwakten tegen het asfalt in aanloop naar de Côte de Montrebut (1,3 km aan 12%), de laatste klim van de dag. De rappe Venturini bleef op de grond zitten en de eveneens snelle Groves bleek ook niet in staat om zijn weg te vervolgen. Ook hardrijder Oliveira was genoodzaakt om uit de race te stappen.

Eerder op de dag moest ook Lennard Hofstede het Critérium du Dauphiné verlaten na een valpartij. De Nederlander van Jumbo-Visma werd met een bebloed gezicht afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn werkgever vreest voor een sleutelbeenbreuk, al is het nog wachten op een diagnose.

Update 3 juni 18.00 uur

UAE Emirates heeft via social media laten weten dat Ivo Oliveira zijn dijbeen heeft gebroken. De beloftevolle Portugees gaat binnenkort onder het mes en is een hele tijd uit de roulatie. De 24-jarige Oliveira stond op de longlist van zijn ploeg UAE Emirates voor de komende Tour de France, maar de renner kan een Tourdeelname nu vergeten.