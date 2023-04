Opgaves Cavendish en onfortuinlijke Costa in Ronde van Romandië

In navolging van Simon Yates hebben ook Mark Cavendish en Rui Costa de Ronde van Romandië verlaten op de tweede dag. De Britse sprinter van Astana Qazaqstan en de Portugees van Intermarché-Circus-Wanty stapten ruim 60 kilometer voor de finish af.

De exacte reden van de opgave van Cavendish is niet bekend. Voor de ervaren kampioen van Groot-Brittannië was de Ronde van Romandië zijn laatste voorbereidingskoers op de Giro d’Italia, die over anderhalve week al van start gaat. Eerder stapte namens Astana Qazaqstan ook al Alexey Lutsenko uit koers vanwege een positieve coronatest.

Rui Costa was vooral onfortuinlijk. Dinsdag tijdens de proloog trapte hij op het startpodium zijn voorblad eraf. Costa blesseerde daarbij zijn knie, maar wist desondanks – met veel tijdverlies – de finish te halen. In de eerste rit-in-lijn moest de Portugese klimmer echter vroeg lossen toen het bergop ging.

