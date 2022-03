Opgave Wout Poels in slotetappe Ronde van Catalonië

Wout Poels zal de Ronde van Catalonië niet uitrijden. De ervaren klimmer van Bahrain Victorious raakte al vroeg in de slotetappe van en naar Barcelona achterop en besloot in de remmen te knijpen. Poels, die zesde stond in het algemeen klassement, heeft last van zijn maag.

De 34-jarige Poels leek op weg naar een goede eindklassering in de Ronde van Catalonië, maar zijn ploeg laat via social media weten dat de Limburger wegens maagklachten moest opgeven. Poels reed al vroeg in de etappe achter de feiten aan, aangezien hij niet mee was in de eerste groep met daarin de meeste klassementsrenners.

Poels was de laatste dagen juist uitstekend op dreef in Catalonië. In de eerste bergetappe naar La Molina kwam hij als zesde over de streep, in de daaropvolgende bergrit naar Boí Taüll werd hij zelfs vierde. Met nog maar één etappe voor de boeg leek hij op weg naar een dikke top 10-klassering.

Eerder dit jaar kroonde de klimmer zich al tot eindwinnaar van de Ruta del Sol. In Parijs-Nice reed hij in dienst van zijn kopman Jack Haig, maar werd hij zelf ook nog tiende en negende in de laatste bergetappes van de ‘Koers naar de Zon’.