Opgave topfavoriet Johannes Staune-Mittet in Tour de l’Avenir

Johannes Staune-Mittet heeft de Tour de l’Avenir op de eerste dag al moeten verlaten. De 21-jarige Noor, die normaal gesproken uitkomt voor Jumbo-Visma Development, kwam vroeg in de rit ten val en kon zijn weg niet vervolgen.

Staune-Mittet gold als topfavoriet voor de eindzege in de Tour de l’Avenir, die hij vorig jaar als nummer twee afsloot. Eerder dit seizoen was Staune-Mittet al de beste in de Giro, door daar de koninginnenrit op de Stelvio te winnen. Vorig maand boekte hij in de Czech Tour bovendien zijn eerste profzege.

🇫🇷 #TourdelAvenir

Unfortunately, Johannes had to abandon the Tour de l'Avenir with some wounds after a massive crash in the first stage. We wish him a speedy recovery.

Colby crashed as well, but he was able to continue the race. 🍀

— Jumbo-Visma Development Team (@JumboVismaDT) August 20, 2023