Opgave Michael Woods in het Baskenland

Michael Woods stapt donderdag niet meer op in de Ronde van het Baskenland. De Canadese kopman van Israel Start-Up Nation kwam woensdag in de finale van de derde etappe hard ten val. De gevolgen van die crash nopen hem nu tot een opgave.

Israel Start-Up Nation meldt dat Woods zware kneuzingen heeft in zijn linkerhand en zijn schouder. In overleg met de medische staf is besloten dat de heuvelspecialist een rustperiode inlast om zijn herstel te versnellen. Voor de 34-jarige Woods zijn de aankomende heuvelklassiekers belangrijke doelen.

“Ik ben best wel teleurgesteld. Ik ben nog goed in vorm, maar ik moet naar het grotere plaatje kijken en dat zijn de Ardennenklassiekers. Ik wil dingen niet erger maken. Mijn hand en mijn nek hebben een behoorlijke optater gehad en ik denk dat het een risico is om door te gaan. Ik weet dat ik me over een paar dagen weer goed voel en dat ik in vorm ben voor de klassiekers”, zegt Woods.

Woods wist de etappe met finish op de muur van Ermuale nog wel uit te rijden. Hij kwam als 119e over de finish, op bijna tien minuten van ritwinnaar Tadej Pogačar. Wilco Kelderman, die de gevallen Woods niet meer kon ontwijken en ook viel, kon de rit van woensdag niet uitrijden.