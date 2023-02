Jumbo-Visma-ploegleider spreekt van ‘juiste beslissing’: “Renners huilden van de kou”

Video

Hevige sneeuwval zorgde ervoor dat de openingsrit van O Gran Camiño twintig kilometer voor het einde werd stopgezet. Een juiste beslissing, denkt Jumbo-Visma-ploegleider Frans Maassen. “Renners waren aan het huilen van de kou”, zei de ploegleider in aankomstplaats Sarria tegen WielerFlits.

Het was de hele dag al slecht weer in Galicië, maar in de laatste dertig kilometer van de rit begon het plots enorm hard te sneeuwen. Maassen had dat niet aan zien komen. “Ik denk niet dat dit te voorkomen was”, zei hij dan ook. “Op een gegeven moment verraste die sneeuwstorm ons zo dat iedereen verkleumd op de fiets zat. Renners waren aan het huilen van de kou. Ik denk dat dit de juiste beslissing was.”

Nadat de renners in het peloton voet aan de grond zetten, was het onduidelijk wie het initiatief nam om de koers stil te leggen. Waren dat de renners of de juryleden? “Dat weet ik niet precies. Volgens mij waren het renners van Cofidis die zeiden dat het te ver ging. Ik ben meteen naar de jury gerend. Zij zeiden gelijk: ‘We stoppen ermee’. (…) Het was nog 25 kilometer te gaan, dus ik denk dat het de juiste beslissing was.”

Vingegaard en Dennis

In de finale van de openingsrit lag nog de Alto de Montan (5,4 km aan 3,9%). “Die laatste klim ligt nog een stuk hoger. Als je ziet dat er hier al veel sneeuw was, dan was die laatste klim misschien nog wel erger was”, aldus Maassen, die ook nog vertelde over de reactie van zijn eigen renners. “Iedereen was akkoord met de beslissing. Jonas zag er nog goed uit. Rohan had het het slechts, maar die overleeft het ook wel.”

Vroeg in de etappe won Vingegaard de eerste tussensprint, waarmee hij drie bonificatieseconden raapte. Het is nog onduidelijk of die na het stopzetten van de rit blijven gelden. “Dat hij die sprint won, was niet echt de bedoeling. Maar we moesten vanaf de start wel scherp zijn. Het duurde lang voordat de vlucht wegreed, maar we moesten er wel voor zorgen dat er een goede situatie tot stand kwam. Dat lukte wel aardig”, zegt Maassen. De ploegleider sprak tot slot zijn hoop uit dat het de komende dagen beter weer wordt. “Maar dat hebben we niet in de hand.”