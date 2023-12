maandag 11 december 2023 om 16:08

Openhartige Bradley Wiggins: “Wielerloopbaan ging voor mij om weglopen van verleden”

Bradley Wiggins boekte als wielrenner de grootste successen, maar het was zeker niet alleen maar rozengeur en maneschijn. De inmiddels 43-jarige Brit sprak al vaker over zijn moeilijke jeugd en haat-liefdeverhouding met de koers en is in een nieuwe documentaireserie van de BBC opnieuw erg openhartig.

In een kwetsbaar interview met de Britse omroep ging het onder meer over zijn getroebleerde relatie met zijn vader, en wat voor impact dit heeft gehad op zijn verdere leven en wielerloopbaan. “Een groot deel van mijn wielercarrière was eigenlijk weglopen van mijn verleden. Het was een afleiding. Veel daarvan is terug te brengen tot mijn vader en het gemis van een vaderfiguur in mijn kindertijd.”

Moeilijke relatie met zijn vader

Zijn vader – de Australische wielrenner Gary Wiggins – liet het gezin in de steek. In 2008 kwam Wiggins senior, na een turbulent leven vol drank, drugs en psychische problemen, onder verdachte omstandigheden om het leven in Australië. Vader en zoon hadden nauwelijks contact, maar op een dag zocht Gary toch toenadering. “Hij belde naar het huis van mijn oma. Hij wilde deel uitmaken van mijn succes en alles goedmaken.”

“Ik ontmoette hem twee jaar later, toen ik 19 was. Hij had geen geld en kwam naar Gent in België, waar ik een wedstrijd moest rijden. Ik zal het nooit vergeten. Het was de zwaarste dag van mijn leven, gewoon om hem te ontmoeten. Ik werd die dag door iedereen aangemoedigd, maar dat kon mijn vader niet aan. Hij kon niet verdragen dat ik de aandacht kreeg.”

“Hij pakte na de wedstrijd mijn arm en trok me dicht bij hem, zodat niemand anders het kon horen. Hij zei toen: ‘Vergeet niet dat je nooit zo goed zal zijn als mij’. Dat was echt een verschrikkelijke ervaring. Vanaf die dag had ik de drang om beter te worden dan mijn vader. Dat gaf me de kracht in 2012”, doelt Wiggins op zijn wonderjaar, toen hij de Tour de France wist te winnen en zich in Londen kroonde tot Olympisch kampioen in het tijdrijden.

Uitvlucht

Wiggins vond in de wielersport een uitvlucht, het bleek voor de Brit lange tijd een veilige omgeving. “Op de fiets had ik het meeste vertrouwen, maar na mijn loopbaan moest ik ook als mens een stap terugdoen. Ik voelde me het meest comfortabel op de fiets en dat gaf me vertrouwen in mijn leven. Alleen: ik hield niet van de persoon die ik werd, wanneer ik op de fiets kroop.”

Fietsen doet hij vandaag de dag dan ook niet meer, en dat is niet zonder reden. “Ik had het meeste vertrouwen toen ik op mijn fiets zat, maar ik moest moeite doen om iemand te zijn die ik eigenlijk niet was. Toen ik afscheid namen van de wielersport, was ik gewoon weer Bradley Wiggins.”