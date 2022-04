Bradley Wiggins werd als tiener seksueel benaderd door coach: “Heeft invloed gehad”

Bradley Wiggins heeft in een interview met het magazine Men’s Health UK meerdere onthullingen gedaan over zijn privéleven. Zo werd de Tourwinnaar van 2012 als tiener seksueel benaderd door zijn coach. “Ik heb dat nooit volledig kunnen accepteren. Het heeft invloed op mij gehad als volwassene”, aldus een openhartige Wiggins.

De inmiddels 41-jarige Wiggins kon bij niemand terecht voor hulp. “Ik wilde het begraven. Mijn stiefvader was echter behoorlijk agressief. Hij noemde mij een flikker omdat ik wielerkleding droeg. Ik denk niet dat ik het hem kon vertellen, dus probeerde ik het te vergeten. Ik was als kind een eenzaat en voelde me zo eenzaam. Ik wilde weg uit mijn omgeving. Ja, ik was een behoorlijk vreemde tiener. Ik denk dat ik door mijn tegenslagen ook ben begonnen met fietsen.”

Wiggins beleefde een moeilijke jeugd. Zijn vader Gary, die zelf ook een begenadigd wielrenner was, liet het gezin in de steek. In 2008 kwam Wiggins senior, na een turbulent leven vol drank, drugs en psychische problemen, onder verdachte omstandigheden om het leven in Australië. Vader en zoon hadden nauwelijks contact. “Maar toch was hij mijn held en ik wilde mezelf bewijzen tegenover hem”, vervolgt Wiggins.

“Ik ontmoette hem pas voor het eerst op mijn achttiende. We hadden vanaf dat moment een band, maar de laatste jaren voor zijn dood zag ik hem niet meer. Hij was zelf ook een goede wielrenner, maar vergooide zijn talent. Hij had een manische depressie, was verslaafd aan alcohol en nam ook veel drugs.”

“Ik wist in de jaren na mijn Tourzege niet meer wie ik was”

Waar Wiggins senior zijn talent verkwanselde, groeide zijn zoon uit tot een van de beste renners van zijn generatie. Met winst in de Tour de France, een olympische en wereldtitel in het tijdrijden en meerdere Olympische gouden medailles in het baanwielrennen wist de Brit furore te maken. Toch had de roem ook een keerzijde. “Na het winnen van de Tour en de olympische tijdrit in 2012, was mijn leven compleet veranderd.”

“Ik werd meegesleurd in de roem en het succes, maar eigenlijk ben ik een gesloten persoon. Ik wist in de jaren na mijn Tourzege niet meer wie ik was. Ik gedroeg me als een soort rockster, ik was nooit echt mezelf. Het was waarschijnlijk de meest ongelukkige periode uit mijn leven. Er werd verwacht dat ik nog meer zou winnen, waardoor de druk hoog was. Ik heb daar echt mee geworsteld”, aldus Wiggins, die tegenwoordig analist is bij Eurosport.