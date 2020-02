Op bezoek bij Kometa-Xstra: de opleidingsploeg van Alberto Contador en Ivan Basso dinsdag 4 februari 2020 om 12:14

De continentale ploeg van Alberto Contador en Ivan Basso heeft een nieuwe sponsor weten te binden. Het gaat om een Nederlands bedrijf met een Deense eigenaar: John Rasmussen. De ploeg rijdt dit seizoen onder de naam Kometa-Xstra. WielerFlits reisde af naar Spanje om alvast een kijkje in de keuken van deze ambitieuze ploeg te krijgen. Grote doelen voor 2020 zijn de Giro d’Italia U23, de Tour of Denmark en de Tour of Hungary.

Kometa-Xstra is een ploeg die bestaat uit jonge en beloftevolle renners. De grootste talenten zijn Alessandro Fancellu en Antonio Puppio uit Italië en de Spanjaard Alejandro Ropero. Daarnaast heeft de ploeg – de rijdt op een Spaanse licentie – met Márton Dina de nummer twee van de Tour of Hungary 2020 in de gelederen. Ook van Mathias Larsen, een twintigjarige Deense sprinter, wordt het nodige verwacht.

John Rasmussen, eigenaar van Xstra, was ooit mede-eigenaar van de CSC-ploeg. In 2001 verkocht hij zijn aandelen aan Bjarne Riis. Rasmussen kent Basso en Contador van hun gezamenlijke tijd bij deze ploeg. “Ik ben lang uit het wielrennen geweest”, vertelt Rasmussen. “Ivan vond dat ik terug moest keren in de sport. We hebben er over gesproken en zo is het eigenlijk gegaan.” Met Rasmussen als extra sponsor nemen de mogelijkheden voor de ploeg toe. In maart presenteert de ploeg een eigen ontwikkelde fiets, hierover later meer.