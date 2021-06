Oomen na eerste bergrit in Zwitserland: “Ik hoop dat ik mijn top tien kan behouden”

Sam Oomen staat na de vijfde etappe in de Ronde van Zwitserland achtste in het algemeen klassement. De renner van Team Jumbo-Visma kwam in de bergetappe naar Leukerbad als tiende over de streep. “Ik heb echt alles gegeven”, klonk het na afloop.

Oomen bleek in de finale net niet in staat om de beste klimmers te volgen, maar deed alsnog goede zaken in de algemene rangschikking. “Ik was net niet goed genoeg om met de beste renners mee te kunnen. Op de voorlaatste klim had ik mij in de laatste kilometer een beetje opgeblazen. Ik voelde dat echt versnellen lastig gingen worden.”

“Samen met Antwan (Tolhoek, red.) heb ik geprobeerd zo gecontroleerd mogelijk te rijden om de schade te beperken toen de favorieten ten aanval trokken. Het is supermooi om te zien dat ik na lange tijd weer eens een klassement mag proberen te rijden. De ploeg reed vandaag heel sterk. Niet alleen Antwan in de finale, maar ook de andere jongens richting de voorlaatste klim.”

“Ik had vandaag niet meer van ze kunnen vragen. Het is al een heel lastige week geweest waarin veel concentratie wordt gevraagd. Ik hoop dat ik mijn top tien kan behouden en ga er ook alles aan doen omdat te proberen. Het zal zeker niet makkelijk worden”, aldus Oomen. Met Tolhoek (elfde op 2:17 van ritwinnaar Carapaz) zagen we nog een renner van Jumbo-Visma in de vuurlinie.

Aangenaam verrast

Tolhoek koos op de Eschermatt, de voorlaatste beklimming van de dag, zelfs voor de aanval. Ploegleider Addy Engels was aangenaam verrast met de prestaties van zijn renners. “Dat Sam hier in de top tien eindigt en achtste staat in het klassement, is in dit veld een mooie prestatie. Dit hoopten we van Sam te zien in deze ronde. Ook omdat we niet goed wisten waar hij conditioneel stond.”

“Er was ook een stukje twijfel na toch wel een lastige periode voor hem”, aldus Engels. “Maar dit is gewoon knap. Het is ook een bevestiging dat hij een goede renner is. Het zou mooi zijn als we dit kunnen vasthouden. We zullen zien hoe we er aan het eind van de week voor staan.”