Ook Wereldbeker veldrijden Hoogerheide gaat niet door woensdag 7 oktober 2020 om 10:28

De Wereldbeker veldrijden krijgt klap na klap te verwerken. Nadat eerder al een streep werd gezet door de manches van Diegem, Koksijde, Besançon en Villars, gaat ook de wereldbekerwedstrijd van Hoogerheide van 24 januari 2021 niet door.

De UCI laat in een persbericht weten dat de organisatie van de wereldbekercross in Hoogerheide zich heeft teruggetrokken voor het huidige veldritseizoen. Dit betekent dat er momenteel nog zes manches op de kalender staan, al is het maar de vraag of er dit jaar in Zonhoven zal worden gecrosst voor de Wereldbeker.

Er worden momenteel gesprekken gevoerd over het al dan niet doorgaan van de cross in Zonhoven. Flanders Classics, de organisatie achter de Wereldbeker veldrijden, gaat nu samen met de UCI kijken naar een hernieuwde kalender voor de komende winter. De nieuwe wereldbekerkalender zal zo snel mogelijk worden bekendgemaakt.

Wereldbeker veldrijden 2020-2021

01-11-2020: Overijse (België)

15-11-2020: Tabor (Tsjechië)

22-11-2020: Koksijde (België)

29-11-2020: Besançon (Frankrijk)

06-12-2020: Dendermonde (België)

13-12-2020: Zonhoven (België)

20-12-2020: Namen (België)

27-12-2020: Diegem (België)

03-01-2021: Hulst (Nederland)

17-01-2021: Villars (Zwitserland)

24-01-2021: Hoogerheide (Nederland)