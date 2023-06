Ook Tudor Pro Cycling stapt uit de Ronde van Zwitserland

Bahrain Victorious is niet de enige ploeg die vandaag niet meer aan de start zal verschijnen van de voorlaatste rit van de Ronde van Zwitserland. Ook de Zwitserse wielerploeg Tudor Pro Cycling heeft – na het overlijden van Gino Mäder – laten weten niet verder te gaan.

“Nadat we hebben gesproken met de renners en de staf, hebben we besloten om niet verder te gaan in de Ronde van Zwitserland. Onder deze omstandigheden voelen we dat het onze menselijke plicht is om de gevoelens van onze renners te respecteren, en respect te betuigen aan Gino”, laat de Zwitserse formatie weten via social media.

Vrijdag werd al besloten om de zesde rit van de Ronde van Zwitserland te neutraliseren. De renners werkten in groep en geneutraliseerd alleen de laatste twintig kilometer van het geplande parcours af ter ere van Mäder. De overgebleven renners van Bahrain Victorious reden voor het peloton uit.

After careful consideration and talking to both riders and staff, the team decided not to continue racing this year‘s Tour de Suisse. Under these difficult circumstances we feel it is the human way to respect the feelings of our riders and pay respect to Gino. pic.twitter.com/44uALB65fA

