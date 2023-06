Bahrain Victorious trekt zich terug uit Ronde van Zwitserland

Bahrain Victorious heeft zich teruggetrokken uit de Ronde van Zwitserland. Na het overlijden van Gino Mäder is de Bahreinse ploeg niet in staat om nog verder te koersen.

Vrijdag werd al besloten om de zesde rit van de Ronde van Zwitserland te neutraliseren. De renners werkten in groep en geneutraliseerd alleen de laatste twintig kilometer van het geplande parcours af ter ere van Mäder. De overgebleven renners van Bahrain Victorious reden voor het peloton uit.

Tijdens de rit betoogde een groot deel van de renners hun steun aan de coureurs van Bahrain Victorious in Zwitserland, te weten Johan Price-Petersen, Pello Bilbao, Nikias Arndt, Filip Maciejuk, Antonio Tiberi en Fran Miholjevic.

De organisatie had de finishboog in Oberwil-Lieli vervangen voor een foto met Mäder waarop de tekst ‘We ride for you, Gino’ was te lezen. De toeschouwers gaven een groot applaus aan de renners toen zij over de meet kwamen. Zij kwamen hevig geëmotioneerd over de finish.

Lees ook: Renners brengen indrukwekkend eerbetoon aan Gino Mäder in Ronde van Zwitserland

Ronde van Zwitserland gaat – in aangepaste vorm – door

De Ronde van Zwitserland 2023 krijgt zaterdag en zondag een vervolg, maar dan wel zonder de overgebleven renners van Bahrain Victorious. Na overleg met onder meer de CPA en de UCI, heeft de organisatie vrijdagavond besloten de koers voort te zetten. Voor vandaag zijn er wel een paar aanpassingen. De tijdsverschillen voor het algemeen klassement zullen worden opgemaakt op 18,8 kilometer voor het einde.

De achtste en laatste etappe op zondag (een individuele tijdrit over 26 kilometer) zal onder normale omstandigheden plaatsvinden. Normaal valt dan de beslissing voor eindwinst.

Lees ook: Ronde van Zwitserland gaat in aangepaste vorm door