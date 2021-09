Ook Tiesj Benoot van start in Antwerp Port Epic

Net als Mathieu van der Poel maakt ook Tiesj Benoot zijn opwachting in de Antwerp Port Epic. De Belgische kopman maakt zijn debuut in de Belgische eendagskoers en dat doet hij in de selectie van Team DSM.

“Antwerp Port Epic is normaal gesproken een heel zware, maar ook uitdagende wedstrijd met meerdere gravelsecties verspreid over het parcours”, zegt ploegleider Bennie Lambregts. “We zien een groep aanvallers of een uitgedund peloton naar de finish rijden en het uitmaken in een sprint. Wij hebben een gemengde ploeg, met drie renners van onze mannenploeg en vier renners van de opleidingsploeg. Dat biedt een mooie kans voor ze om ervaring op te doen.”

Naast Benoot zijn Kevin Vermaerke en Niklas Märkl de WorldTour-renners aan de start in Antwerpen. Bij de talenten is het uitkijken naar Casper van Uden. “Tiesj is natuurlijk een specialist op dit type terrein”, vertelt Lambregts. “En we hebben Casper die goed in vorm is na zijn recente zege in de Ronde van de Achterhoek. Met die combinatie denk ik dat we een agressieve koers kunnen rijden, op zoek naar een goed resultaat.”

Selectie Team DSM voor de Antwerp Port Epic 2021 (12 september)

Tobias Lund Andresen

Tiesj Benoot

Niklas Märkl

Marius Mayrhofer

Vegard Stokke

Casper van Uden

Kevin Vermaerke

