Ook streep door Veenendaal-Veenendaal Classic zaterdag 21 maart 2020 om 17:16

De Veenendaal-Veenendaal Classic zal dit jaar geen doorgang vinden. De organisatie van de Nederlandse 1.1-wedstrijd heeft dit besluit genomen vanwege de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus.

“De veiligheid en gezondheid van de renners, onze bezoekers en iedereen die tijdens de wielerronde werkzaam is, staat altijd voorop. Natuurlijk is dit een moeilijke beslissing geweest, maar onze klassieker is in deze crisis slechts bijzaak”, legt bestuursvoorzitter Andre Homma uit.

“We willen alle betrokkenen graag zo snel mogelijk duidelijkheid geven en komen daarom vroegtijdig met dit besluit”, eindigt hij. “Uiteraard gaan we er alles aan doen om volgend jaar de koers voor zowel de heren als dames te organiseren.”

De Veenendaal-Veenendaal Classic stond dit jaar gepland op 8 en 9 mei. Eerder maakte de KNWU bekend dat alle wieleractiviteiten in april zijn afgelast.