KNWU: Alle wieleractiviteiten tot en met 30 april afgelast donderdag 19 maart 2020 om 12:03

De KNWU heeft alle wieleractiviteiten in Nederland tot en met 30 april van de kalender gehaald vanwege het coronavirus. Dat heeft de Nederlandse wielerunie in overleg met de landelijke politie besloten. De KNWU volgt in haar maatregelen de adviezen op van het RIVM.

Dit betekent dat tien Nederlandse UCI-wedstrijden van de kalender niet doorgaan vanwege de maatregelen: de Volta Limburg Classic, de Healthy Ageing Tour (elite-vrouwen en junioren vrouwen), de Arno Wallaard Memorial, de Amstel Gold Race (mannen en vrouwen), de EPZ Omloop van Borsele (elite-vrouwen, junioren vrouwen en junioren mannen) en de PWZ Zuidenveldtour. Daar komen alle nationale en kleinere wedstrijden bij.

De wielerbond zegt op een later moment te kijken of afgelaste wedstrijden later dit jaar nog ingehaald kunnen worden. Dat kan pas als de heropstart van de competitie bekend is, aldus de KNWU. De huidige maatregelen kunnen aangepast worden als de overheid ook verdere maatregelen neemt.

Eerder riep de KNWU fietsers al op om niet meer in groepen buiten te gaan fietsen. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om te voorkomen dat bij ongelukken fietsers in de al drukke ziekenhuis belanden.