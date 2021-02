Ook streep door NK’s veldrijden voor jeugd, nieuwelingen en junioren

De KNWU heeft moeten besluiten om na het NK voor elite/beloften en de nationale titelstrijd voor de jeugd ook de Nederlandse Kampioenschappen veldrijden voor nieuwelingen/junioren (m/v) en sportklasse/amateurs en masters te schrappen. De verlenging van de lockdown door de overheid geeft geen ruimte om deze winter NK’s te organiseren.

Het nationale kampioenschap voor nieuwelingen, nieuweling-meisjes, junior-vrouwen en junioren zou op 20 en 21 februari plaats vinden in Hoogeveen. Wielerclub De Peddelaars werd bereid gevonden het NK te verhuizen van de oorspronkelijke datum in januari naar het voorlaatste weekeinde in februari, maar ook dan mogen er nog geen sportwedstrijden plaats vinden.

Eerder deze winter werden het NK voor elite/beloften in Zaltbommel, het NK Jeugd in Alphen en een alternatief NK Sportklasse/Amateurs en Masters ook al afgeblazen. De kampioenen mogen volgende winter – op voorwaarde dat zij dan in dezelfde categorie uitkomen – hun rood-wit-blauwe trui dragen.