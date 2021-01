Nieuwe data voor NK’s veldrijden voor jeugd, nieuwelingen en junioren

Zowel het NK veldrijden voor jeugd in Alphen als het NK veldrijden voor nieuwelingen en junioren in Hoogeveen zijn uitgesteld tot het weekend van 20 en 21 februari. Doordat Nederland tot zeker 9 februari in lockdown blijft, kunnen de kampioenschappen niet op de eerder gecommuniceerde data worden gehouden.

Op 2 februari beoordeelt het kabinet welke maatregelen na 9 februari nodig zijn. Daarna wordt een definitief besluit genomen of de kampioenschappen voor de jeugd, nieuwelingen en junioren deze winter kunnen worden verreden, meldt de KNWU. “Dat is alleen mogelijk als de huidige richtlijnen vanuit de overheid veranderen. Rekening moet ook dan worden gehouden met aanvullende voorwaarden en beperkingen vanuit de veiligheidsregio, zoals het niet toelaten van publiek. Na de persconferentie gaat de inschrijving bij een positief bericht open.”

Het NK veldrijden voor de jeugd in Alphen zou eigenlijk op 6 en 7 februari worden gehouden. Het NK voor nieuwelingen en junioren in Hoogeveen was eerder vastgesteld op 23 en 24 januari. Eerder deze week maakte de KNWU bekend dat het NK veldrijden voor beloften en elite in Zaltbommel definitief niet doorgaat. Daarop werden de junioren en junior-vrouwen aan het programma van het NK in Hoogeveen toegevoegd. Er wordt ook nog overlegd over een datum voor het NK veldrijden voor amateurs/sportklasse en masters op een andere locatie.

NK’s veldrijden 2021

Nieuwelingen en junioren in Hoogeveen (20 en 21 februari)

Jeugd in Alphen (20 en 21 februari)

Amateurs/sportklasse en masters (n.n.b.)

Beloften en elite in Zaltbommel (afgelast)