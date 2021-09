Ook Sluitingsprijs Putte-Kapellen van de kalender gehaald

Eerder vandaag kon u al lezen dat de Memorial Rik Van Steenbergen ook dit jaar niet doorgaat. Tot overmaat van ramp is ook de Nationale Sluitingsprijs van Putte-Kapellen van de nationale kalender gehaald. De wedstrijd stond geprogrammeerd voor dinsdag 12 oktober.

Het grote volksfeest dat deze wedstrijd elk jaar met zich meebrengt, kan volgens de huidige COVID-richtlijnen niet op een correcte wijze verlopen. “De laatste jaren gebeurde het geregeld dat er pakweg 30.000 mensen langs het parcours stonden. In normale omstandigheden sta je dan als organisatie in je handen te wrijven. Nu zou je noodgedwongen het publiek kunnen weren uit de start- en finishzone, maar dat is hier absoluut geen optie.”

De organisatie ziet dan ook geen andere oplossing. “De Sluitingsprijs Putte-Kapellen is traditioneel een van de feestelijkste wedstrijden op de kalender. Als je publiek verbiedt om te komen, verloochen je net de eigenheid van deze wedstrijd. En dat wil de organisatie zeker niet zien gebeuren. Hopelijk zijn we met z’n allen zo snel mogelijk verlost van de gezondheidsproblematiek en herneemt het leven weer zijn normale gang. Ook in de koers.”

De organisatie hoopt op dinsdag 11 oktober 2022 weer een feestelijke editie van de Sluitingsprijs Putte-Kapellen te organiseren. Piotr Havik blijft voorlopig de laatste winnaar van de eendaagse wedstrijd. De Nederlander bleef twee jaar geleden met een late uitval in de slotkilometer een jagend peloton voor. De Brit Luke Mudgway werd tweede, de Belg Lionel Taminiaux eindigde als derde.