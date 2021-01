Ook Ronde van Valencia tot nader order uitgesteld

De Ronde van Valencia zal toch niet plaatsvinden in de maand februari. De organisatie ziet zich genoodzaakt om de wedstrijd (oorspronkelijk 3-7 februari) uit te stellen, gezien de huidige coronasituatie in Spanje en de regio Valencia. Ook de vrouwenwedstrijd gaat niet door.

De organisatie hoopt de wedstrijden op een later moment alsnog te organiseren en dus kijkt men naar alternatieve data. De voorzitter van de Spaanse wielerbond, José Luis López Cerrón, liet afgelopen zondag nog een heel ander geluid horen. “De koersdirecteur heeft me laten weten dat de wedstrijd zal plaatsvinden.” Het bleek ijdele hoop.

Eerder ging er in Spanje al een streep door de Challenge Mallorca, de Vuelta a Murcia en de Ruta del Sol. Men hoopt deze wedstrijden in mei alsnog te organiseren. Voorlopig gaat de Spaanse eendagskoers Clásica de Almería op zondag 14 februari wel gewoon door, al is het maar de vraag of de situatie over twee weken houdbaar is.

In 2020 veroverde Tadej Pogačar de eindzege in de Ronde van Valencia, voor Jack Haig en Tao Geoghegan Hart. Toprenners als Egan Bernal, Hart, Enric Mas, Alejandro Valverde, Simon Yates, Greg Van Avermaet, Vincenzo Nibali en Arnaud Démare waren al aangekondigd voor de editie van 2021.

⚠️La organización de la #VCV GP @BancoSabadell ha decidido aplazar su 72ª edición, prevista para la semana próxima, entre el 3 y el 7 de febrero. Pronto daremos las nuevas fechas, esperamos vuestro apoyo y comprensión. ¡¡Nos vemos muy pronto!! 🚴🚴‍♀️ pic.twitter.com/lL6cLAQgLD — Vuelta CV (@VueltaCV) January 28, 2021