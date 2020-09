Ook Koksijde verdwijnt van de Wereldbeker-kalender donderdag 24 september 2020 om 15:32

Koksijde zal dit jaar geen wereldbekermanche in het veldrijden organiseren. Dat heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt. De beslissing werd genomen in samenspraak met het gemeentebestuur. Na Diegem is het al de tweede wedstrijd die van de wereldbekerkalender verdwijnt.

Marc Vanden Bussche, de burgemeester van Koksijde, laat weten dat het organiseren van een Wereldbeker veldrijden in coronatijd geen optie is. “We leven nog altijd in coronatijden. Het zou een wedstrijd worden zonder publiek en veldrijden zonder publiek is als een café zonder bier. Dat is niet realiseerbaar.”

“We hopen er volgend jaar wel opnieuw te staan”

“Bovendien gelden er sinds dit jaar strengere regels voor een Wereldbeker. Dat is allemaal veel duurder. We kunnen niet uit de kosten raken. Dat zou ons 250.000 euro kosten. En we willen geen risico’s nemen met het geld van de gemeenschap. Koksijde is een klassieker. Maar uitstel is geen afstel. We hopen er volgend jaar wel opnieuw te staan.”

Voor Flanders Classics, de organisatie achter de Wereldbeker veldrijden, is het afhaken van Koksijde een flinke streep door de rekening. Vanden Bussche: “Het nieuwe model woog financieel al zwaar met publiek en in normale omstandigheden. En Flanders Classics kwam alleszins niet met een financiële compensatie.”

Nog negen wereldbekercrossen op de kalender

Ruim een week geleden werd al bekend dat de Wereldbeker veldrijden in Diegem dit jaar niet kan doorgaan. De organisatie kreeg geen goedkeuring van de veiligheidscel om de avondcross op 27 december 2020 door te laten gaan. Daardoor ontbreekt de veldrit voor het eerst in 45 jaar op de kalender. Er blijven nu nog negen wereldbekercrossen over.

De wereldbekercross van Koksijde stond op de kalender voor zondag 22 november. Vorig jaar ging de overwinning voor het derde jaar op rij naar Mathieu van der Poel.

Wereldbeker veldrijden 2020-2021

01-11-2020: Overijse (België)

15-11-2020: Tabor (Tsjechië)

22-11-2020: Koksijde (België)

29-11-2020: Besançon (Frankrijk)

06-12-2020: Dendermonde (België)

13-12-2020: Zonhoven (België)

20-12-2020: Namen (België)

27-12-2020: Diegem (België)

03-01-2021: Hulst (Nederland)

17-01-2021: Villars (Zwitserland)

24-01-2021: Hoogerheide (Nederland)