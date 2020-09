Ook INEOS Grenadiers heeft zijn Giro-selectie rond woensdag 30 september 2020 om 13:59

Geraint Thomas is in de Ronde van Italië, die zondag van start gaat in Monreale, de onbetwiste kopman van INEOS Grenadiers. “We hebben heel goed nagedacht om hem met de juiste renners te omringen”, vertelt Dave Brailsford. “Het is een uitgebalanceerde groep geworden, met de juiste mix van vaardigheden.”

De Tour de France-winnaar van 2018 gaat de komende drie weken op zoek naar een eerste triomf in de Giro d’ Italia. “Ik ben er klaar voor”, luidt het in het persbericht van het team. “In de Tirreno ging het al goed en het WK tijdrijden gaf me een extra vertrouwensboost. Ik ben gemotiveerder dan ooit.” Thomas heeft het nog een keer over zijn band met Italië. “Ik heb hier gewoond. Ik reed ooit voor een Italiaans team en de laatste keer dat ik naar de Giro kwam, kende ik pech. Unfinished business! Ik ben vastberaden om dat proberen recht te zetten.”

“En het is geweldig dat de ploegleiding me daarin steunt.” Waarna Thomas ze een voor een aanhaalt. “Swifty en ik zijn vrienden sinds mijn twaalfde. Hij zal onze gids zijn. Met Tao koerste ik al samen toen ik in 2018 de Dauphiné won. Filippo vliegt, hebben we op het WK tijdrijden gezien. Puccio is de man met veel ervaring in de Giro. Jonny Narvaez is goed op dreef… En iedereen kent de capaciteiten van Castro en Rohan. Het team had me niet beter kunnen ondersteunen.”

Giro-selectie INEOS Grenadiers:

Geraint Thomas

Ben Swift

Tao Geoghegan Hart

Filippo Ganna

Jonathan Castroviejo

Rohan Dennis

Salvator Puccio

Jhonatan Narváez