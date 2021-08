Ook in 2021 geen Profronde van Noord-Holland

Het bestuur van de Beemster kaas Profronde van Noord-Holland heeft besloten om de oudste wielerklassieker van Nederland ook dit jaar te cancellen. De wedstrijd stond voor 3 oktober op de agenda, als onderdeel van de Schwalbe Topcompetitie.

De voornaamste reden voor de afgelasting is het feit dat de politie onvoldoende capaciteit beschikbaar heeft om de wedstrijd te kunnen begeleiden. Om die reden is er geen vergunning verleend voor een zogeheten ‘stad tot stad’ wedstrijd. Ook de nog altijd onzekere situatie rond het coronabeleid heeft eraan bijgedragen dat het bestuur niet anders kon dan het nemen van deze ingrijpende beslissing.

Focus op 2022

Koos Venema, voorzitter van het stichtingsbestuur, baalt als een stekker dat de Beemster Profronde van Noord-Holland ook dit jaar niet doorgaat. “We zijn ontzettend teleurgesteld dat we nu al voor het tweede jaar op rij de wedstrijd moeten schrappen. Echter, zonder begeleiding van de politie is het onmogelijk om de wedstrijd te organiseren.” Het bestuur zal alles op alles zetten om in 2022 weer een volwaardige editie te kunnen organiseren, zo valt er te lezen in een persbericht.

De voorlopig laatste uitgave van de Beemster kaas Profronde van Noord-Holland werd in 2019 georganiseerd. Toen bestond de koers uit drie wedstrijden. Nick Brabander won de proloog, terwijl David Dekker en Coen Vermeltfoort in het weekend de grote winnaars waren. In augustus ging er met de Ronde van Limburg ook al een streep door een andere wedstrijd van de Schwalbe Topcompetitie.