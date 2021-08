Topcompetitie-wedstrijd Ronde van Limburg afgelast

De Ronde van Limburg gaat dit jaar opnieuw niet door. Voor de Nederlandse eendagskoers, die deel uitmaakt van de Schwalbe Topcompetitie, is er te veel onzekerheid om de wedstrijd op 10 oktober door te laten gaan.

“De wedstrijd werd verplaatst naar begin oktober, in de verwachting dat het toegenomen aantal vaccinaties zou leiden tot het beteugelen van de pandemie. Helaas is de realiteit anders gebleken”, klinkt het in de verklaring van de organisatie, die in 2019 de zege zag gaan naar Brecht Stas uit België.

“Het omvangrijke pallet aan COVID-regelgeving levert voor onze organisatie een groot aantal restricties en te nemen maatregelen op om de koersen veilig en verantwoord te kunnen organiseren. Los van alle hiermee gemoeide praktische zaken en toegenomen kosten is het met name de grote onzekerheid over de situatie ten tijde van de koers, en de dan geldende richtlijnen, die ons parten speelt.”

“Verandert de regelgeving, dan moeten wij ons daar aan conformeren. Dat zou in een uiterst geval zelfs kunnen betekenen dat de koersen kort voor de geplande datum moeten worden afgelast. De hiermee gepaard gaande risico’s kunnen wij als stichtingsbestuur niet aangaan, waarmee wij geen ander besluit kunnen nemen dan de koersen voor 2021 géén doorgang te laten vinden.”