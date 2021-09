Ook Enric Mas komt naar Profronde Surhuisterveen

De organisatie van de Profronde van Surhuisterveen heeft de komst van Enric Mas aangekondigd. De Spaanse klimmer rijdt aankomende zaterdag het naar het najaar verplaatste criterium in Friesland.

Movistar-klimmer Mas (26) werd eerder deze maand nog tweede in de Vuelta a España achter Primož Roglič. Eerder dit jaar eindigde hij als zesde in de Tour de France. Eerder kondigde de organisatie al de komst van wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna en sprinters Fabio Jakobsen en Elia Viviani aan. De naam van Giacomo Nizzolo wordt niet meer genoemd; hij lijkt de voorkeur te geven aan Parijs-Roubaix op zondag.

Het Friese criterium staat zaterdag 2 oktober ook in het teken van het afscheid van Pieter Weening. Ook de afzwaaiende Moreno Hofland is erbij, net als veldrijder David van der Poel. De Profronde van Surhuisterveen duurt bijna de hele dag. Om 13.30 uur is het criterium voor nieuwelingen, waarna vanaf 16.00 uur alles in het teken staat van de wedstrijd bij de mannen. Het startschot klinkt om 16.30 uur. De toegang voor toeschouwers is gratis.