Ganna, Jakobsen, Viviani en Nizzolo schitteren in Profronde van Surhuisterveen

De Profronde van Surhuisterveen gaat dit jaar dan toch verreden. Aanstaande zaterdag 2 oktober wordt in Friesland de 39ste editie van het criterium afgewerkt met enkele grote namen aan het vertrek. De organisatie heeft Filippo Ganna, Fabio Jakobsen, Elia Viviani en Giacomo Nizzolo gestrikt.

“Vanwege het coronavirus kon er vorig jaar geen wielerkoers worden georganiseerd en dit jaar was het op de traditionele eerste dinsdag na de Tour de France ook niet mogelijk de wedstrijd te plannen”, aldus voorzitter Albert Helfrich. “Gelukkig kwamen er langzaam maar zeker meer mogelijkheden en werd begin september de knoop doorgehakt.”

“Gekozen is voor de eerste zaterdag na het WK wielrennen op de weg in België. Met de achterliggende gedachte om renners die in de mondiale titelstrijd hebben geschitterd naar het Feanster wielerfestijn te halen”, vertelt Helfrich. Zo is tweevoudig wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna erbij in Surhuisterveen, net als landgenoten Elia Viviani en Giacomo Nizzolo.

Fabio Jakobsen

De bekendste Nederlander is Fabio Jakobsen. “Jakobsen stond hoog op de verlanglijst. Hij heeft een geweldige comeback gemaakt in het peloton na zijn zware crash in de Ronde van Polen van vorig jaar. Hij wist zich met succes terug te vechten. Hij won dit jaar drie etappes en de groene trui in de Vuelta”, zegt wedstrijdcoördinator Erik Jager. Ook wordt in Surhuisterveen afscheid genomen van Pieter Weening. De inmiddels 40-jarige Harrekiet zette eind vorig jaar een punt achter zijn carrière.

De Profronde van Surhuisterveen duurt bijna de hele dag. Om 13.30 uur is het criterium voor nieuwelingen, waarna vanaf 16.00 uur alles in het teken staat van de wedstrijd bij de mannen. Het startschot klinkt om 16.30 uur. De toegang voor toeschouwers is gratis.