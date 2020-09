Ook Colombia heeft zijn WK-selectie – zonder Bernal – op papier woensdag 16 september 2020 om 09:54

Acht heren en drie dames. Colombia trekt volgende week met een sterk klim-elftal naar het WK in het Italiaanse Imola. Egan Bernal is er niet bij, maar verder koos bondscoach Carlos Mario Jaramillo alleen maar logische namen. Ook Sergio Higuita is opnieuw fietsklaar na zijn val in de Tour.

Wegrit heren (27 september)

Esteban Chaves

Sergio Luis Henao

Sergio Andrés Higuita

Miguel Ángel López

Daniel Felipe Martinez

Nairo Alexander Quintana

Harold Alfonso Tejada

Rigoberto Urán

Wegrit dames (26 september)

Daniela Atehortúa

Paula Andrea Patiño

Carolina Upegui

Tijdrit heren (24 september)

Daniel Felipe Martinez